Rinnovate 5600 tessere riservate alla categoria Pro Abbonamenti via alla ’fase due’

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Avanza la campagnadella Fiorentina per la prossima stagione sportiva. Il dato - quando oggi terminerà la Fase 1 esclusivamente dedicata agli abbonati Pro della scorsa stagione - parla di circa 5.600. Percentuale particolarmente alta, considerando le difficoltà legate ai lavori di restyling del Franchi e che erano circa 7.000 gli aventi diritto in basetessera sottoscritta la scorsa stagione. Dalle ore 15 di oggi (a martedì 23 luglio alle 18), gli abbonati Easy ‘23-‘24 avranno la possibilità di esercitare la prelazione per qualsiasi posto dello stadio con tariffa di prelazione. Gli abbonati Pro manterranno una prelazione sul prezzo, ma non più sulla specifica locazione del posto. Tutte le prelazioni non esercitate nella Fase 1 verranno liberate e i posti saranno rimessi in vendita, permettendo ulteriori opportunità di acquisto.