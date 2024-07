Piazza Viviani in dirittura d’arrivo Taglio del nastro entro fine mese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) PISA L’ultimo week end di luglio sarà quasi certamente quello buono dell’inaugurazione ufficiale dia Marina di Pisa che da parcheggio sterrato, il "paduletto" come l’hanno chiamata per decenni i pisani, diventa una"educata". Così l’ha definita qualche settimana fa l’architetto Francesco Lepri, pronipote dello stesso, commentando il restyling in fase di ultimazione da 1,3 milioni di euro. La data non è ancora stata fissata, ma sarà quasi certamente una tra il 26 o il 27 luglio, dopo ladei lavori. Una determina dirigenziale pubblicata sull’albo pretorio fissa un’ulteriore proroga del contratto fino alla prima decade d’agosto, ma solo per aspetti tecnico-amministrativi per assicurare la presa in carico del verde pubblico da parte del global service cittadino. Insomma,è pronta.