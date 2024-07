Partecipate bilanci ai raggi x | Risparmio di oltre un milione Nomine la delibera in Consiglio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Di Bisceglie Siamo alle battute finali per comporre, definitivamente, il mosaico amministrativo per i prossimi cinque anni. Ieri mattina è infatti passata in giunta, su proposta dell’assessore Matteo Fornasini, lache contiene gli indirizzi per lenelle società. La votazione dellainComunale – in base alla quale poi il sindaco Alan Fabbri procederà alle– è attesa per il 29 luglio. Con l’occasione, abbiamo passato in rassegna i conti delle società che compongono il gruppo pubblico locale e, sulla base dei numeri, emergono tre macro dati salienti: unnetto sulle spese del personale dirigente – il taglio è stato del 50%, passando da sei a tre dirigenti – ; un aumento complessivo del valore pubblico delle partecipazioni del Comune e un taglio strutturale sui conferimenti degli incarichi di consulenza contabile.