Napoli e Lukaku più vicini | si lavora a un triennale da trovare l’intesa economica Sky

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Gli aggiornamenti della redazione di Sky Sport sulle principali trattative di calciomercato. Ildeve risolvere la questione Osimhen e sostituire l’attaccante con un giocatore funzionale al progetto di Conte. Il prescelto non può che essere. Iltratta con il giocatore, sia un. Da definire ancora le cifre. Dopo si passerà all’attacco del Chelsea per abbassare le pretese. I Blues chiedono 25-30 milioni. Il tutto dipende sempre dalla cessione di Osimhen Continuano i contatti tra ilScrive Sky Sport: “Nuovi contatti oggi tra i dirigenti del club di De Laurentiis eper. Sia un contratto di tre anni, e le parti sono più vicine. Non c’è invece ancora l’accordo con il Chelsea. Ovviamente l’arrivo dell’ex Inter e Roma resta legato alla possibile cessione di Victor Osimhen“.