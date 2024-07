Milano-Cortina | Riesame ' decreto governo non ferma indagine su corruzione'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024), 17 lug. (Adnkronos) - Ildinon scoglie il nodo sulla natura (pubblica o privata) della Fondazione2026 - come anticipato ieri dalle agenzie - ritenendolo un dilemma ininfluente per conre il sequestro all'ex dirigente Massimiliano Zuco - ma nel provvedimento in cui riqualifica (per ora) il reato infra privati, sottolinea come dallegge ad hoc sui Giochi invernali "non consegue l'irrilevanza penale del fatto" e dunque non sil'inchiesta della procura diche indaga per. Ilrileva come le imputazioni formulate dalla procura "trova solida rispondenza negli esiti dell'attività investigativa", cioè nei documenti (chat e mail) sequestrati e anche le numerose intercettazioni agli atti sono "più che adeguate a delineare un'ipotesi corruttiva".