Mejerchol’d 150 anni dalla nascita ma nessuno ne parla | forse c’entra il boicottaggio russo

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Sta passando sotto silenzio un importanteversario: i 150delVsevolod E., uno dei padri fondatori del teatro di regia, secondo molti il regista più geniale del secolo scorso. La cosaha a che fare anche con il “” che la cultura russa sta subendo un po’ ovunque in Europa, da quando è iniziata l’aggressione di Putin all’Ucraina, che ha prodotto insensati dibattiti sull’opportunità o meno di continuare a studiare scrittori come Dostoevskij o Tolstoj. Se così fosse, nel caso di, sarebbe due volte ingiusto, dal momento che si tratta di un martire dello stalinismo, condannato per tradimento e cospirazione e fucilato il 2 febbraio 1940. La sua vicenda è una delle più emblematiche e tragiche nella storia novecentesca dei rapporti fra arte e politica.