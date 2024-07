L’ex stella dell’Everton Johnny Heitinga entra nello staff tecnico del Liverpool

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.difensore olandese ed Evertonto a far parte delin vista della stagione 2024/25, dove lavorerà come assistente allenatore del nuovo allenatore dei Reds, Arne Slot. Il quarantenne ha lasciato un ruolo simile al West Ham United alla fine della scorsa stagione, in seguito alla partenza di David Moyes, e ha deciso che il passaggio alè il passo migliore per la sua carriera. L’olandese ha anche allenato a vari livelli con l’Ajax, ma questo trasferimento ad Anfield potrebbe dare una spinta alla sua carriera se tutto andrà come previsto.