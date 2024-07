La nuova Ford Capri è l' auto preferita di Eric Cantona

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Lanon è solo l'di, ma anche il secondo modello 100% elettrico prodotto in Europa dalla Casa amana dopo la Explorer. Come quest'ultima è basata sulla piattaforma MEB messa a disposizione dal Gruppo Volkswagen, mentre il nomeè lo stesso della coupé che ha riscosso un grande successo in Europa dal 1969 al 1986, periodo in cui è stata venduta in quasi 1,9 milioni di esemplari lungo tre generazioni. Se non ce l'avete presente, sappiate che è stata protagonista in tantissimi film, come per esempio Altrimenti ci arrabbiamo di Bud Spencer e Terence Hill, dove viene utilizzata per distruggere l'interno del ristorante del malvagio "Capo". Ricordi cinematografici a parte, la100% elettrica non ha nulla in comune con l'antenata, se non un vago riferimento estetico nel frontale e nella coda.