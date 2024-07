Inter-Lugano 1-2 al 45? | Correa apre ma poi rimonta ticinese!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Finisce 1-2 il primo tempo diha aperto le danze, ma poi i ticinesi hannoto. Questo il primo tempo della partita di Appiano Gentile, che potete seguire live su-News.it VANTAGGIO OSPITE – Ad Appiano Gentile va in scena il primo tempo del primo test amichevole dell’di Simone Inzaghi contro il. Formazione molto sperimentale per il mister nerazzurro, costretto a fare meno dei titolarissimi dello scudetto. Tanti giovani ed esuberi dal primo minuto: da Stante e Kamate, passando per Berenbruch, Agoumé e il Tucu Joaquin. Ma è proprio del Tucu, che lo scorso anno ha giocato al Marsiglia senza mai segnare, il primo gol del precampionatoista: bravo l’argentino a battere il portiere Osigwe su suggerimento di Mehdi Taremi.