Il vento della solidarietà Quando la vela unisce

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’appuntamento è per domenica 21 luglio al club nautico fanese "Viviani" per la veleggiata di"Lache". "L’iniziativa, alla sua terza edizione, – ha spiegato Michele Brocchini, neo presidente del Rotary Club che organizza e sostiene l’e– ha uno scopo benefico: raccogliere fondi per il Centro Itaca gestito da Anffas". "Vorremmo realizzare – ha spiegato il presidente Anffas, Federico Falcioni – un piccolo chiosco all’interno del parco di due ettari del Centro Itaca". L’obiettivo è doppio: offrire una occupazione ai più fragili e aprire il centro Itaca e il suo bellissimo parco alla città. Per partecipare alla veleggiata – lo scorso anno si erano iscritte 22 imbarcazioni con il coinvolgimento di circa 100 persone –si può scrivere a lache@rotaryclubfano.it. La quota di partecipazione è di 20 euro a persona.