Ieri in Campania | Rotondi abbraccia Alessandro e Vincenzo per l’ultimo saluto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, martedì 16 luglio 2024. Avellino – Migliaia di persone si sono radunate nel cuore diper dareMazzariello eGallo, i due sedicenni tragicamente scomparsi vittime di un tragico incidente stradale avvenuto la notte di giovedì 11 luglio in via Matilde Serao a Montesarchio. (LEGGI QUI) Benevento – Lo definisce “un primo, importante passo verso la risoluzione di una problematica che interessa migliaia di cittadini”. Il senatore Domenico Matera (FdI) annuncia l’approvazione a Montecitorio di un emendamento, da lui “fortemente voluto”, per “sanare dal punto di vista ambientale-paesaggistico lo status di quegli immobili che hanno ricevuto permesso a costruire fino al 12 Maggio 2006”.