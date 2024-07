Giovani e tradizione | il Festival del Passariello incanta Castello di Cisterna

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di mercoledì 17 luglio 2024)DI– Anche quest’anno si è concluso l’evento organizzato da un gruppo di una ventina diche da tre anni anima le stradine del “”, periferia didi, luogo una volta conosciuto per il pane cotto a legna ma poi spesso dimenticato anche dalle istituzioni. L’ evento è organizzato in onore di Maria Immacolata e che ha come scopo di mantenere viva la devozione per la Madonna e laculturale locale. Questi ragazzi eccezionali, hanno sorpreso e deliziato con cinque giorni di spettacoli, proponendo, comicità, attualità e legalità. Tanti gli ospiti che si sono esibiti: i Bottari, Giusy Attanasio, Bema, Ciro Giustiniani, Marco Calone, Ida Rendano, Rosario Miraggio ed altri. Un appuntamento che sta diventando ormai un vero e proprio. È confermato l’appuntamento per il prossimo anno.