Faenza Missiroli e Borini

(Di mercoledì 17 luglio 2024) IlCalcio si aspetta molto da Nicola, 26 anni a fine mese, al suo ritorno dopo un anno abbondante lontano dalla città e dalla maglia biancoazzurra per motivi di studio.ha appena concluso con il massimo dei voti un master in “Sport Training and Nutrition” a Madrid, esperienza che segue quella precedente di studio e sport al college di Charlotte, città del North Carolina, Stati Uniti. Come allora, il richiamo della maglia biancoazzurra che tanto ama è sempre forte perche avrà di nuovo la fascia di capitano dopo questo gradito ritorno. Centrocampista avanzato grintoso e tecnico,, inizia la settima stagione in biancoazzurro, in cui, dato la sua flessibilità, capacità tecnica con entrambi i piedi, gioco aereo e confidenza con il gol, avrà un ruolo centrale nello schieramento di mister Nicola Cavina.