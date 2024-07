F1 il direttore tecnico della Mercedes elogia Kimi Antonelli | È dannatamente bravo non posso ignorarlo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024) C’è grande entusiasmo in casadopo le due vittorie consecutive ottenute con George Russell in Austria e con Lewis Hamilton a Silverstone, ma fuori dalla pista continua a tenere banco la scelta del nuovo pilota per il 2025. Il giovane bologneseè sempre in pole position per prendere il posto di Hamilton, ma la variabile Max Verstappen potrebbe cambiare totalmente le carte in tavola. James Allison,, ha parlato così didurante il podcast ufficialeF1 Beyond the Grid: “Nonignorare il fatto che Andrea stia facendo dei test con la macchina del 2022 per prendere confidenza con una Formula Uno, ed è. Mentre ci preoccupiamo del presente, cioèmacchina attuale, è bello pensare che tra le nostra fila c’è un giovane talento cristallino che prima o poi guiderà per la“.