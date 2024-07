Da Londra a Las Vegas così FusinaLab crea gli store iconici per i grandi brand

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) (Adnkronos) - Bassano del Grappa, 17 luglio 2024 - Dietro gli allestimenti e display dei Ferraridi Milano e Las, del negozio pop-up di OFF White ao, ancora, dietro l'iconico Christmas Tree di Gucci del 2023 in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, c'è un'eccellenza del design made in Italy. Si tratta di, azienda di Bassano del Grappa specializzata in progettazione e produzione nel settore del visual merchandising e del retail marketing.nasce come laboratorio di produzione di oggettistica in metallo e plastica nel 1971. Un approccio innovativo all'uso dei materiali contraddistingue negli anni il lavoro del fondatore Carlo Bonato e poi quello del figlio Luca, oggi a capo dell'azienda.