Caradossi e Casaioli campionesse toscane Uisp

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Anche in campo femminile il Gp Parco Alpi Apuane continua a mietere successi o comunque brillanti prestazioni. Ultimi titoli in ordine di tempo, la maglia di campionessa toscanadi corsa in salita per Simonanella categoria fino a 50 anni e di Barbarain quella fino a 55 sempre nella corsa in salita. La prova per il campionato toscano si è svolta a Reggello di Firenze lungo i 13,2 chilometri da Reggello a Vallombrosa, classica gara in salita giunta quest’anno alla edizione numero 48. Si presenta Simona: "Sono di Porcari ed ho 49 anni. Ho iniziato a correre e scoperto questo amore per la corsa da grande, quasi per gioco. Cerco sempre nuove esperienze tecniche, correndo nelle varie distanze su strada. Quest’anno ho scoperto la corsa in salita e mi sono subito trovata bene.