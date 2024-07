Calciomercato Triestina doppio innesto in entrata | nomi e dettagli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2024)colpo diper lache completato le trattative per l’acquisto del centrocampista Idriz Voca con un passato in Serie B, e del terzino sinistro olandese Teun Bijleveld. Idriz Voca alla: l’annuncio “USCalcio è lieta di annunciare l’acquisizione del centrocampista Idriz Voca. Voca, classe ’97, nato a Stans in Svizzera e naturalizzato kosovaro, ha firmato un contratto triennale con lacon opzione per un’ulteriore stagione in caso di promozione in Serie B. La sua ultima esperienza a livello di club – comunica il club in una nota – è stata il Cosenza in Serie B, dove nel triennio 2021/24 ha collezionato 77 presenze, contribuendo con tre gol e quattro assist.