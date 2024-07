Basket B2 | il Centro Basket Mondragone riconferma Roberto Verazzo

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 17 luglio 2024). Classe 2003,è un’ala strutturata capace di fare la differenza nella metà campo difensiva e dare un ottimo apporto in quella offensiva. Cresciuto tra Maddaloni, dove esordisce in prima squadra in C Gold nel 2019 chiudendo con 6.6 punti di media, e Sant’Antimo, colleziona vari campionati di prestigio tra giovanili Eccellenza e Serie C. Nell’ultima stagione ha vestito i nostri colori, essendo una colonna portante della squadra che ha raggiunto la salvezza. I suoi 9.6 punti di media e soprattutto la sua difesa e grinta lo hanno reso uno dei protagonisti principali della nostra storica cavalcata. Un mastino agli ordini di coach Farina. E noi siamo felicissimi di raccoglierlo e di goderci nuovamente tutti i suoi sforzi a difesa della nostra città! Le parole del ?? Domenico Pezzella: “Ripartire da un tassello passato è un punto fondamentale.