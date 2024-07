Anthony e Joe Russo in trattative per dirigere Avengers 5 e Avengers | Secret Wars

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 17 luglio 2024)e Joeinper5 eArriva da Variety la notizia chee Joe, già firma dietro ai grandi successi al box office di Avenger: Infinity War e Endgame, sono incon i Marvel Studio per5 e. I film saranno presumibilmente connessi, allo stesso modo di Infinity War e Endgame. I Marvel Studios erano alla ricerca di registi per questi due importanti film del loro franchise da diverso tempo, da quando Destin Daniel Cretton, regista di Shang-Chi, aveva lasciato il posto. Mentre recentemente è stato arruolato Michael Waldrom per scrivere i film, Shawn Levy era stato avvicinato per la regia.e Joealla regia di5 e 6 Non è chiaro quando la Marvel intende iniziare la produzione dei prossimi episodi di “”.