Accoltellò a morte e lasciò Michelle Causo in un carrello | condannato a vent’anni il minorenne cingalese

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Il tribunale dei minori di Roma haa 20 anni di carcere il giovane di origini cingalesi che il 28 giugno dello scorso anno uccise, la 17enne lasciata poi cadavere su undella spesa in zona Primavalle. Nel procedimento, svolto con rito abbreviato, il pm aveva chiesto il massimo possibile della pena per il rito abbreviato, 20 anni. Il giovane, diventato da poco maggiorenne, collegato in videoconferenza dal carcere di Treviso, prima della camera di consiglio ha chiesto perdono ai genitori. L’omicida di: “Non ho premeditato il delitto” “Sono consapevole di aver commesso un reato gravissimo e voglio pagare per quello che ho fatto, ma non ho premeditato l’omicidio” ha detto. Per il giovane le accuse sono omicidio aggravato dalla premeditazione, occultamento e vilipendio di cadavere.