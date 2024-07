Abodi | Mani sul calcio? Non scherziamo Finito il tempo del Gattopardo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Andreatorna a parlare dell’emendamento Mulè in un’intervista alla Stampa. Il ministro per lo Sport ha spiegato che “è stato approvato dopo una sua significativa riformulazione che ha, di fatto, messo a tacere gli oppositori: stabilire, nell’autonomia della Figc, che alla Lega di Serie A siano riconosciuti un peso politico e una rappresentanza superiori all’attuale 12 per cento e ai tre membri all’interno del consiglio federale è affermare un criterio di equità e buonsenso“. Alla domanda se ci sia un piano per mettere lesultaglia corto. “Non, vogliamo solo dare una risposta di sistema – prosegue – Ho ripreso in mano i lavori fatti dai governi che si sono succeduti negli ultimi vent’anni – sottolinea – colori politici diversi, indagini approfondite e sempre volte a dare un indirizzo di insieme all’intero movimento.