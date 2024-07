Wta Palermo 2024 Trevisan | Il clima è la cosa che ho sofferto di più

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 luglio 2024) “L’interruzione? Mi può aver fatto bene per una, meno per l’altra, mi ha consentito di riposare, ma ha spezzato un po’ il ritmo, questo ovviamente vale per entrambe”. Lo ha detto Martinain conferenza stampa dopo la sconfitta al primo turno del torneo Wta dicontro Arantxa Rus, dopo una battaglia durata oltre tre ore effettive, ma in realtà più di quattro per via di un calo di corrente al circolo del Country: “Fatica per la settimana precedente? Io penso più una questione di adattamento al. So che in Italia ha sempre fatto caldo, a Bastad invece era fresco, era undiverso. Senz’altro con un giorno in più a disposizione mi sarei potuta adattare meglio, in un giorno non puoi fare grandi cose. Ilforse ha un po’ inciso, ero molto stanca, ho cercato di dare tutto.