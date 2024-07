Volley maschile l’Italia brilla in amichevole | battuta in tre set l’Argentina

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 luglio 2024)battenell’in avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi 2024. Una vittoria arrivata in tre set, per la Nazionale guidata da Fefè De Giorgi, che si impone con il risultato di 3-0 (25-22, 25-23, 25-18) nel primo dei due test match in programma contro i sudamericani: dopo questa partita giocata al PalaWanny di Firenze, si replica, infatti, giovedì al PalaDozza di Bologna.PER LE OLIMPIADI: ECCO AZZURRI E AZZURRE CONVOCATE CALENDARIO AMICHEVOLI NAZIONALI ITALIANE: DATE, ORARI E TV OLIMPIADI PARIGI 2024: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI PARIGI 2024: IL PROGRAMMA DI TUTTI GLI SPORT, GIORNO PER GIORNO CALENDARIO2024: LE DATE DI TUTTI GLI EVENTI CRONACA – La partita inizia su ritmi subito altissimi imposti dal, arrembante in attacco e pronta in difesa, capace di allungare sullo 0-5.