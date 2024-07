Volley femminile sorteggiati i gironi di Champions League e le sfide di Cev Cup e Challenge Cup

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 luglio 2024) In queste ore la Cev ha reso noti i sorteggi della fase adelladi, oltre agli accoppiamenti del primo turno della Cev Cup e dellaCup. Il tutto con le italiane assolute protagoniste, dopo il tris di successo firmato da Conegliano, Chieri e Novara nella passata stagione. I tornei riprenderanno a novembre, con Conegliano cherà nella Pool A dile polacche del Developres Resovia, le campionesse di Bulgaria del Plovdiv e una squadra che uscirà in ottobre dal turno preliminare di qualificazione tra le bosniache dello ZOK Gacko e le croate del Mladost Zagabria. Per la VeroMilano, finalista della scorsa edizione, se la vedrà invece nella Pool C il VakifBank Istanbul e le slovene del Calcit Kamnik, oltre alla vincente del match del terzo round di qualificazione tra FC Porto e CV Gran Canaria.