Vacanza gratis Il caso su una nota coppia del Grande Fratello | A scrocco anche tre loro amici

(Di martedì 16 luglio 2024) I concorrenti deldi nuovo protagonisti. A mesi di distanza dalla fine del popolare reality di Canale 5 il pubblico continua ad interessarsi alle vicende degli ex gieffini. Su tutti, naturalmente, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. La voce bomba è che i due sarebbero ormai fidanzati ufficialmente: non ali vediamo sempre più spesso insieme. Poi c’è stata la frecciata di Giselda Torresan a Greta Rossetti. L’ex concorrente del Gf ha fatto riferimento all’arresto e alla detenzione del papà della seconda, in carcere per 4 anni: “Ma il padre dov’è o dove è stato?“. E Greta ha ribattuto: “Restatene in montagna perché ragazza fai tanto la buona ma non hai sensibilità”. Adesso, comunque, è un’altrache sta facendo discutere per una richiesta molto particolare.