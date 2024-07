Uomo aggredito e ferito da un orso a Dro in Trentino

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 16 luglio 2024) Un turista straniero è statoda unin località Naroncolo, nel comune di Dro, in. Lo conferma la Provincia autonoma. “Questa mattina (martedì 16 luglio, ndr) un turista straniero è statoda unin località Naroncolo, nel comune di Dro. L’è stato soccdai sanitari ed elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento con ferite agli arti. Prontamente è intervenuto anche il personale forestale, che sta conducendo i rilievi del caso“. Stando alle prime informazioni la persona è in osservazione e i medici stanno valutando le ferite. L’non è grave, e non è in pericolo di vita. L’aggressione arriva a pochi giorni dall’incontro ravvicinato tra una turista svizzera e tre bambini con una femmina diaccompagnata da almeno un piccolo.