Un orso attacca un turista francese in Trentino

(Di martedì 16 luglio 2024) AGI - Undi 43 anni che era uscito per una classica 'corsetta' mattutina, questa mattina ha vissuto più di un attimo di paura quando si è vistore da unbruno. Il fatto è accaduto neloccidentale, quello da sempre più abitato dai plantigradi. L'attacco Alle ore 7 circa lungo il sentiero degli Scaloni in località Naroncolo, nel comune di Dro nell'Alto Garda, l'attacco. Il jogger ha riportato ferite alle braccia e alle gambe ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale 'Santa Chiara' di Trento. Non è in pericolo di vita. Sul luogo dove è avvenuto l'attacco è prontamente intervenuto anche il personale forestale che sta conducendo i rilievi del caso per ricostruire quanto accaduto. Sulla vicenda le associazioni animaliste chiedono chiarezza prima di prendere provvedimenti.