Troppi cinghiali la Regione decide | Abbattiamoli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) La giunta regionale delle Marche ha approvato una delibera che, sulla base della indicazioni dei ministeri dell’Ambiente e dell’Agricoltura, dà in sostanza il via libera per predisporre nellaun Piano straordinario di abbattimento dei. L’annuncio è arrivato ieri, dal presidente Francesco Acquaroli, che ha incontrato gli agricoltori della Coldiretti durante la manifestazione che ha portato ad Ancona 2mila agricoltori proprio per chiedere un provvedimento straordinario per contenere quel tipo di fauna selvatica che causa ingenti danni alle coltivazioni e alle imprese agricole.