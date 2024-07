Traffico Roma del 16-07-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 16 luglio 2024) Luceverdevery trovati all’ascolto ancora disagi su via del Foro Italico dove per lavori con riduzione di carreggiata all’altezza della galleria Farnesina ci sono qui da partire da viale Tor di Quinto indirizzo dello Stadio Olimpico lavori che sono previsti fino alle ore 16 a causa di un incendio di sterpaglie su via Pontina la strada precedentemente chiusa Ora è stata riaperta con riduzione di carreggiata tra Tor de’ Cenci perno in direzione Pomezia inevitabili ripercussioni alverso Castelno sia dal raccordo anulare sia a partire da Pomezia in direzione dell’EUR ripercussioni che troviamo anche sulla carreggiata esterna del lentamente code tra la via del mare e l’abbiaintenso sotto la turbano della 24 da Tor Cervara verso il gratta sera all’Olimpico la quarta ed ultima datana per i Coldplay previsto il concerto più viabilità nell’area del Foro ...