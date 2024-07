Torna Rimpiattino Ci sono le Doggie Bag | Lo spreco alimentare deve essere eliminato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) Grosseto, 16 luglio 2024 – Confcommercio e Fipe-Confcommercio Grosseto in campo contro lo. Due gli strumenti pratici e concreti: il ritorno del ‘’ e la collaborazione con la piattaforma ‘Too Good to go’. "Ogni anno – afferma Giulio Gennari , presidente Confcommercio Grosseto – tonnellate di cibo perfettamente commestibile finiscono nei rifiuti con gravi conseguenze sull’ambiente e sulla società. Lorappresenta una dissipazione di risorse naturali, umane e finanziarie che impatta in maniera negativa sul cambiamento climatico e aggrava le disuguaglianze sociali. I governi europei stanno iniziando ad assumere provvedimenti normativi sul tema, sensibilizzando anzitutto le attività di ristorazione con l’introduzione di obblighi, sanzioni e target da raggiungere".