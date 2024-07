Ricca settimana di eventi tra musica burattini e paella

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Prosegue l’edizione 2024 di ‘Predappio vive l’estate’. Il palinsesto, curato dall’amministrazione comunale, in collaborazione col Teatro delle Forchette e con le associazioni e realtà operanti nel territorio, continua la terzadi luglio con quattro appuntamenti. Darà il via il concerto degli Etilisti Noti, che si esibiranno stasera alle 21.15 in piazza Garibaldi, con brani italiani e altri della tradizione irlandese. Il trio è composto da una voce femminile, un violino e una chitarra acustica ed è accompagnato da coristi. Quella di giovedì è invece una proposta adatta a bambini e famiglie: nell’Area Verde di Fiumana, andrà in scena lo spettacolo itinerante da strada della compagnia La Valigia di Cartone ‘Cantastorie in bicicletta’, a cura della burattinaia Naomi Lazzari (ore 21.15).