Rdc | Conte ' in Sicilia chiesto da Fi tempo è galantuomo'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Roma, 17 lug. (Adnkronos) - "IL- Puntata n.1. Inla Vicepresidente dell'Assemblea regionale di Forza Italia ha presentato un disegno di legge per introdurre il Reddito di cittadinanza regionale! Avete letto bene. Il partito del ministro Tajani ammette in sostanza che è stato un errore smantellare il RdC, una misura che per l'lstat ha permesso a quasi 2 milioni di persone di uscire dalla povertà assoluta. Meglio tardi che mai. Farebbero bene a chiedere scusa per le scelte fatte, per le menzogne dette e per una campagna diffamatoria a reti unificate contro gli italiani in difficoltà". Lo scrive su Facebook il leader del M5S, Giuseppe. “'Per colpa del Reddito non si trovano i lavoratori stagionali', dicevano. Poi scopriamo dall'Inps che il numero degli stagionali è quasi raddoppiato fra il 2018 e il 2022 - incalza l'ex premier -.