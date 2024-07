Raid Israele muore sirrano amico Assad

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 16 luglio 2024) 7.00 Un drone israeliano ha colpito un'auto in Siria vicino al territorio libanese causando due vittime. Secondo i media di Damasco fra loro ci sarebbe anche l'uomo d'affari Baraa al-Qaterji, vicino al presidente Bashar al-. Secondo l'osservatorio siriano per i diritti umani Al-Qaterji era responsabile del finanziamento della resistenza siriana per liberare il Golan. L'Office of Foreign Assets Control Usa descrive l'uomo come influente facilitatore di spedizioni di petrolio e armi