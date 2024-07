Prime Day | offerte robot aspirapolvere e prodotti per la casa

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 16 luglio 2024) Si avvicina ilDay di Amazon e potrebbe essere l’occasione perfetta per acquistare qualche oggetto utile in, come unIlDay è finalmente arrivato e ci sonio tonnellate diin offerta che aspettano di essere acquistati. Le promozioni partono alle 00:00 del giorno 16 luglio e terminano alle 23.59 del giorno 17 luglio, per una durata totale di 48 ore. Come già noto, lesono dedicate agli utenti con abbonamento. Questo articolo, in particolare, è dedicato a varitecnologici per le nostre case, come ad esempio, camere di sicurezza, assistenti virtuali e tanto altro! Consigli per gli acquisti Vi diamo qualche dritta, prima di cominciare con le. Per scegliere un, considerate l’autonomia, la potenza di aspirazione, la navigazione (possibilmente con sensori LiDAR 2D o 3D) e il tipo di pavimento su cui sarà utilizzato.