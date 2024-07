Pordenonelegge dal 18 al 22 settembre

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di martedì 16 luglio 2024) Oltre 600 autori e più di 300 eventi in cinque giorni, 43 sedi di incontro fra Pordenone, i centri della sua provincia e l’intera regione, con tappe a Trieste, Udine, Lignano. Nei suoi 25 anni la Festa del Libro diventa anche Festa della libertà, per “sfogliare” i temi del presente e leggere i cambiamenti del mondo, testimoniando il valore primario della lettura e della scrittura, della conoscenza come chiave per interpretare consapevolmente il presente.apre “sull’uscio della storia” con l’incontro che, mercoledì 18, vedrà protagonista Sua Em. il Cardinale Gianfranco Ravasi sul tema “In principio”: creazione ed ecologia.