Politica non sia attacco a persone ma strumento di dialogo | attentato a Trump parla Tajani

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) “Questo è il primo evento internazionale dopo l'all'ex Presidente americano: quello che parte da qui, da Reggio Calabria, dall'Italia, è un messaggio di pace, di, perché guai se lasi trasforma in campagne di odio. Noi dobbiamo combattere per difendere le nostre idee, mai per combattere le”, ha affermato il ministro degli Esteri Antonioall'apertura dei lavori del B7, in occasione del G7 a Reggio Calabria.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev