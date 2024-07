Pechino Express altri due attori di Mare Fuori nel cast? Ecco chi sono

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 16 luglio 2024) La nuova edizione discalda i motori in vista della partenza delle riprese che incominceranno tra settembre e ottobre. Ciò significa che entro la seconda metà di agosto sarà svelato ilufficiale che prenderà parte all’avventura.circolati parecchi nomi in queste settimane e ora se ne aggiungonodue che arrivano da. Proprio come lo scorso anno,duesarebbero pronti ad affrontare l’esperienza che si terrà presumibilmente in Africa.duedinel? Continuano i contatti con i prossimi viaggiatori di. Stando a quanto rivelato in questi giorni, la nuova avventura si svolgerà in Africa, nei paesi più tortuosi del continente, e le coppie in gara dovrebbero essere almeno dieci.