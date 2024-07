Nucleo Carabinieri TPC di Napoli 2023 | un anno di importante recupero di beni culturali

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 16 luglio 2024) 3.397recuperati Nell’delTutela Patrimonio Culturale di, con competenza sulla regione Campania, in collaborazione con l’Arma Territoriale e gli organi periferici del Ministero della Cultura, hsvolto molteplici attività preventive e repressive, con particolare riguardo al fenomeno degli scavi clandestini ed al relativo traffico di reperti archeologici nonché alle violazioni in materia paesaggistica e monumentale, senza trascurare la tutela deiantiquariali e librari, facendo registrare un notevole incremento di opere sottoposte a sequestro, anche in territorio estero, per un totale di 3.397recuperati, del valore di 2,5 milioni di euro, parte dei quali già restituiti agli aventi diritto pubblici e privati della Campania e di numerose altre regioni italiane.