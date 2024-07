Negozierà la pace tra Mosca e Kiev Vance annuncia la strategia di Trump

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 16 luglio 2024) Se Donaldvincerà le elezioni,con la Russia per porre fine al conflitto in Ucraina. Lo ha detto il candidato repubblicano alla vicepresidenza Usa J.D.in un'intervista a Fox News, precisando che «ha promesso di avviare negoziati con Russia e Ucraina per porre fine rapidamente a questo problema in modo che l'America possa concentrarsi sul vero problema che è la Cina». Da parte sua,si è astenuto dal rispondere a una domanda della Tass in merito alla sua disponibilità ad avviare trattative con il presidente russo Vladimir Putin nel caso in cui vincesse le elezioni presidenziali del 5 novembre. Il senatore dell'Ohio J.D.