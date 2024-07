La star di Longlegs and It Follows Maika Monroe condivide il franchise horror a cui vuole unirsi

Leggi tutta la notizia su mistermovie

Grazie ai ruoli in film come It, The Guest e il recenteè diventata un'icona del genere. Sebbene i fan abbiano richiesto sequel per alcuni dei suoi progetti,ha rivelato che le piacerebbealdi A Nightmare on Elm Street. Con l'ultimo capitolo deluscito quasi 15 anni fa,si aggiunge alla lista delleche sperano in un nuovo film. Intervistata da Collider,ha dichiarato senza esitazione: "Nightmare on Elm Street. Sicuramente. L'ho visto quando ero probabilmente troppo giovane, e penso che poiché il film parla di quando ti addormenti, la m-a-rta colpisce il ventilatore. Non volevo dormire, e questa è, tipo, la cosa più terrificante del mondo. Ero ossessionata, quindi mi piacerebbe farne parte".