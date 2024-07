La caduta di Beppe

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 16 luglio 2024) E’ un tonfo di quelli che fanno rumore. Unalibera sulla quale sarebbe opportuno indagare. Il sindaco di MilanoSala è crollato dal primo al diciannovesimo posto nella classifica di gradimento dei primi cittadini italiani. E’ il ranking stilato da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. La stessa graduatoria che dodici mesi fa aveva piazzato il sindaco in testa, oggi scalzato dal suo collega di Parma Michele Guerra. Dal primo al diciannovesimo piazzamento è qualcosa di più di uno scivolone: pare piuttostocome unalibera, sebbene si tratti di sondaggi e non di voti sonanti. Solo un incidente di percorso, oppure l’impalcatura di una narrazione, quella del buon governo meneghino, che sta visibilmente cedendo? Sicuramente l’immagine del sindaco ne esce ammaccata, per la prima volta sulla base dei numeri.