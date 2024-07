Kate Middleton ultime notizie Il nuovo messaggio della Principessa del Galles con foto privata

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 16 luglio 2024)a Wimbledon ha fatto scalpore ma subito dopo ha condiviso su Instagram une una nuovadei figli Charlotte e Louis che si è rivelata essere una delle rarissime immagini dei due insieme, senza il fratello maggiore George. Il ritorno diha diincantato il mondo quando è comparsa a Wimbledon domenica 14 luglio, esattamente un mese dopo la sua prima uscita pubblica dalla diagnosi di cancro, in occasione del Trooping the Colour. Ladelha indossato un abito viola di Safiyaa London dal significato segreto, mentre sua figlia Charlotte che era con lei ha sfoggiato un abito blu a pois, firmato Guess, molto simile a un look che sua mamma aveva indossato al torneo di tennis un paio di anni fa. Pere William è stato un weekend in chiave sportiva.