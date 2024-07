Ingrid Salvat chi è la moglie di Luca Barbarossa | Si è fatta desiderare

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 16 luglio 2024)ha sposato lail 17 aprile 1999. Il matrimonio è stato celebrato quando laera già incinta di Valerio, il primo dei tre figli della coppia. Nel 2001 è nato anche Flavio e nel 2009 la terzogenita Margot. La famiglia abita a Monteverde, in Roma, lontana dai riflettori del gossip., di origini francesi, è una donna molto riservata, ma famosa nel mondo dello spettacolo per essere la dolce metà di, il famoso cantautore italiano. Quando si sono incontrati, negli anni Novanta,ricopriva il ruolo di amministratrice per una catena di negozi di Dolce & Gabbana. Nel 2018, suo marito, le ha dedicato la canzone “Passame er sale”. Una canzone che ebbe un gran successo al Festival di Sanremo e che soprattutto raccontava una profonda unione, la loro.