Il volto gentile del trumpismo paravento dell’estremismo

(Di martedì 16 luglio 2024) Ilfintamentedell’America trumpiana ha un nome: James David Vance. L’ex marine diventato venture capitalist, ora senatore dell’Ohio, è stato scelto da Trump come potenziale vice. Un ragazzo di provincia che ce l’ha fatta, autore di un bestseller sulla crisi della classe operaia bianca. Peccato che dietro la facciata da bravo ragazzo si celi un reazionario estremista. Vance sogna di “estirpare come un tumore” l’attuale classe dirigente americana, colpevole di essere troppo progressista. Il suo modello? La denazificazione della Germania post-bellica. Sì, avete capito bene: denazificazione. Il senatore propone di “sequestrare le istituzioni della sinistra e usarle contro di essa”. Come? Licenziando in massa i dipendenti pubblici per sostituirli con fedelissimi trumpiani.