Il Tour de France secondo Albert Londres

(Di martedì 16 luglio 2024) I suoi primi libri erano affollati di numeri: libri contabili. Ma erano anche la sua prima fonte di soldi, dunque di libertà. Il suo primo libro, il primo scritto da lui, raccoglieva poesie (“Suivant les heures”). Intanto, per campare, scriveva non libri ma articoli. E così continuò. Dalla cronaca bianca a quella parlamentare, dalla vita politica a quella militare, agli esteri, dalla Serbia all’Albania, dall’Unione Sovietica al Giappone e alla Cina, infine anche allo sport. Era il 1924. E da allora altri suoi libri, scritti da lui. E da allora il giornalismo sportivo, grazie a lui e ai suoi libri, non sarebbe stato più lo stesso.se di Vichy. Considerato uno dei padri del giornalismo investigativo, cioè del giornalismo, che non è altro che andare e vedere e scrivere, scrivere quello che hai visto, scrivere la verità.