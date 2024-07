Il centro di Vizzini si accende per il concerto TRI

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 16 luglio 2024) Una serata di festa di sabato 13 luglio che ha coinvolto tre realtà musicali siciliane iconiche e in grado di trasmettere il passato storico e l’identità della Sicilia con uno stile coinvolgente e attuale: i Lautari, celebre gruppo di musicisti catanesi, che si distingue per la riproposizione degli stilemi popolari tradizionali; Mario Incudine, artista poliedrico capace di spaziare dalla canzone al teatro e Eleonora Bordonaro, voce potente e appassionata della nuova canzone siciliana, finalista alle Targhe Tenco, insieme per il progetto In Cunziria con ilTRI. Ad aprire la manifestazione è stato il dialogo tra il Condirettore della Sicilia, Domenico Ciancio Sanfilippo, e il Sindaco di, Salvatore Ferraro; una conversazione che ha reso la Piazza Umberto I°, sede dell’iniziativa, un luogo di incontro e di connessione tra il Primo Cittadino e la popolazione vizzinese, uniti nell’osservare gli obiettivi futuri, resi possibili dal progetto In Cunziria.