Erba 120 chili di pesce deteriorati sequestrati in un minimarket

(Di martedì 16 luglio 2024)(Como), 16 luglio 2024 – I militari della della Guardia di Finanza hanno effettuato un controllo per verificare il rispetto della normativa a tutela della sicurezza dei prodotti destinati al consumatore in un mini-market di. Nel corso dell’ispezione i militari hanno trovato circa 120di pesci interi, tranci di pesci e, in misura minore, parti di altri animali, congelati privi di alcuna etichettatura, tracciabilità e confezione, esposti per la vendita. Sgombri, pagri, lucci di mare e anche ovini (tranci di zampe affumicate), erano riposti all’interno di cartoni da imballo e secchielli in plastica, in parte, all’interno di un banco frezeer, con evidente inosservanza di cautele igieniche e tecniche necessarie ad assicurare che gli alimentari fossero mantenuti in condizioni adeguate, o fosse possibile per l’acquirente capire da quanto tempo fossero conservati.