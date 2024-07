È nato Fano Sport Un consorzio per la città Creato da 18 imprenditori

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Da oggi si fa sul serio. Ieri pomeriggio 18fanesi hanno dato vita al" che si occuperà dellocittadino, in generale, ma molto probabilmente del calcio e della questione "Alma", in particolare. "Avvieremo contatti col Comune da subito per farci carico della situazione del calcio fanese", spiegano i protagonisti dell’operazione. I 18 hanno firmato davanti al notaio Annunziata Morico l’impegno a "unire le forze con l’obiettivo di promuovere e finanziare le realtàive del territorio di qualunque tipologia e natura, proponendosi quindi di coordinare l’attività delle imprese consorziate nella pattuizione e stesura dei contratti pubblicitari con tali società. Questa iniziativa – dice la nota del neo– rappresenta un segnale forte di amore alladie una volontà decisa di investire sul futuro dei giovaniivi".