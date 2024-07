Dopo Satnam Singh il caporalato nelle Langhe piemontesi | se questo sono uomini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) di Leonardo Botta Avevo sentito parlare delle, il fertile territorio collinare che si estende tra le province di Cuneo e Asti, tra vigneti organizzati in ordinati filari, distese di noccioli governate da operose cascine e rigogliosi canneti che costeggiano il letto dei fiumi Belbo e Tanaro. In realtà ne avevo letto, non dai sussidiari o dai testi di geografia a scuola bensì dai romanzi di Cesare Pavese e Beppe Fenoglio. Territori splendidi, dicono, al punto da essere riconosciuti, nel 2014, patrimonio dell’Unesco. I libri di Pavese e Fenoglio raccontavano ledei tempi duri a cavallo tra le due guerre: terre popolate da gente aspra, come le acclività di quelle colline.