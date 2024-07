Don Epicoco | Vi svelo l’umanità di santi e mistiche

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Un libro che "non solo chi ha fede può leggere" e che vuole "colmare quella distanza tra l’uomo e il santo", troppo spesso acuita. Un volume al centro dell’incontro di ieri sera a Bologna, a Villa Pallavicini, per il ciclo LIBeRI. Protagonista don Luigi Maria, sacerdote classe 1980, teologo, scrittore intervistato da Agnese Pini, direttrice di Quotidiano Nazionale (Il Resto del Carlino, Il Giorno, La Nazione e Luce!): è di don, insieme con Luciano Regolo, la penna dietro a Dove terra e cielo si incontrano, uscito lo scorso maggio per Mondadori e che "sta avendo – conferma l’autore – un discreto successo"., come descriverebbe il libro ai lettori? "Nasce per raccontare figure che nel sentimento popolare sono abbastanza note. Per raccontare stimmate, visioni, eventi eccezionali che catturano l’attenzione della gente. La nostra intenzione, però, è fare passare ...